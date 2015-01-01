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विस चुनाव:सातों विस में 61.52% वोटिंग

कटिहार3 घंटे पहले
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  • 2015 के विधानसभा चुनाव में 63.61 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था

जिले में 61.52% वोटिंग हुई। पिछले साल के अनुरूप 5% कम मतदान हुआ। 2015 के विस चुनाव में 63.61% वोटिंग हुई थी। कटिहार विस में 2.09% कम मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मनिहारी में 62.81% और सबसे कम बलरामपुर में 60.15% वोटिंग हुई। डीएम कंवल तनुज ने बताया कि कटिहार विस क्षेत्र में 61.52%, कदवा में 62%, बलरामपुर में 60.15%, प्राणपुर में 62.21%, मनिहारी में 62.81 %, बरारी में 60.36 %, कोढ़ा में 62.05% वोटिंग हुई। कटिहार व क्षेत्र में कही कही वीवीपैट और कन्ट्रोल युनिट खराब होने के कारण थोड़ी विलंब से मतदान आंरभ हुअा। नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत बघवाबाड़ी वार्ड-16 में विकास नहीं तो वोट नहीं के नाम पर वोट का बहिष्कार किया। बाद में प्रशासनिक अधिकारी के समझाने पर मतदान आंरभ हुआ लेकिन मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम रहा। मतदान के दौरान मतदाताओं की लंबी कतारे लगी रही। शहर में बनाए गए आदर्श मतदान केन्द्र में कोई क्राउड नहीं देखा गया। नगर निगम क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतदान केंद्र में बूथ संख्या 181 पर कंट्रोल यूनिट खराब होने के कारण एक घंटा विलंब से मतदान आंरभ हुआ जबकि ओटी पाड़ा बूथ संख्या 110 क में भी मशीन खराब होने के कारण एक घंटा विलंब से मतदान आंरभ हुआ। वहीं नगर निगम क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 178, 179, 179क, 180, 181 में मतदाता को ग्लब्स भी नहीं दिया गया।

शुरुआती 2 घंटे बाद वोटिंग में बढ़त
मतदान के पहले घंटे में लोगों की उत्सुकता कुछ कम दिखी। पहले दो घंटे में 5.5 फीसदी वोटिंग हुई। मालूम हो कि नौ बजे तक 5.5 प्रतिशत, 11 बजे तक 18.72 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद 1 बजे तक 35.05 प्रतिशत लोगों ने वोट किया। 03 बजे तक 41.36 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि देर शाम पांच बजे तक 54.28 प्रतिशत मतदान हुआ। हालांकि छह बजे तक कुल 61.52 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया।

सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था
सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था थी। सेक्टर दंडाधिकारी से लेकर जोनल दंडाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। अर्द्धसैनिक बल मतदाता को कतार बद्ध करने से लेकर सोशल डिस्टेंस काे मेंटन करने में भी लगे रहे। सड़कों पर भी आवागमन नही के बराबर रहा।

सुबह से ही कतारबद्ध दिखे मतदाता
सुबह सात बजे से पूर्व ही लोगों की लंबी कतार मतदान केंद्रों के बाहर लगने लगी। नगर निगम परिसर में बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र से पहली बार 48 देशों में मतदान के दृश्य दिखाए गए। इस मतदान केंद्र को प्रशासन के द्वारा दुल्हन की तरह सजाया गया था।

आदर्श मतदान केंद्र बना सेल्फी प्वाइंट

कटिहार | तीन आदर्श मतदान केंद्र को सेल्फी प्वाइंट बनाया गया। जिसे आकर्षक ढंग से सजाया गया था। केंद्र पर सैकड़ो गुब्बारे मुख्य द्वार से मतदान केंद्र तक लगाए गए थे एवं कालीन भी बिछाई गई थी। डीडीसी वर्षा सिंह ने आदर्श केंद्रों का जायजा लिया।

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