पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:अलाव तापने के दौरान एक महिला झुलसी

कटिहारएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

मनिहारी थाना क्षेत्र के तेघड़ा गोपालपुर गांव में अलाव तापने के दौरान एक महिला उसकी चपेट में आ गई। जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई। जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। घटना के बारे में पीड़ित महिला सुनीता देवी के पति मृदुल पासवान ने बताया कि रविवार की सुबह 9 बजे उनकी पत्नी नहाने के बाद अलाव तापने लगी। इस दौरान अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद वहां मौजूद परिवार के लोगों ने उस आग को बुझाया। लेकिन तब तक पैर से लेकर कमर तक शरीर पूरी तरह झुलस गई। जिसे इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सदर अस्पताल में पीड़ित महिला का इलाज जारी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser