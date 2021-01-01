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सुविधा:35 एंबुलेंस चालक और टेक्नीशियनों को दिया गया एंड्राइड टैब

कटिहारएक घंटा पहले
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  • अब ऑनलाइन कर अपने आवास पर मंगा सकते हैं मरीज एंबुलेंस
  • टैब के जरिए एंबुलेंस पर रहेगी नजर

मरीजों को लाने वाले एंबुलेंस चालक को सरकार की ओर एंड्राइड टैब दिया गया है। जिले में 35 एंबुलेंस रोजाना मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल लाना और ले जाने का काम करते हैं। सभी चालक को एंड्राइड टैब दिया गया है। इस टैब के जरिए एंबुलेंस पर नजर रखी जा सकती है कि इस वक्त एंबुलेंस कहां है और मरीज भी ऑनलाइन एंबुलेंस को अपने आवास तक बुला सकते है।

बुधवार को एंबुलेंस कंट्रोल ऑफिसर प्रभात कुमार सिंह के द्वारा सभी 35 एंबुलेंस चालकों को एंड्राइड टैब उन्हें दिया गया। इसके पश्चात सदर अस्पताल में ही सभी चालकों को एंड्राइड टैब को चलाने को लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया।

एंबुलेंस कंट्रोल रूम से मिलेगी जानकारी

एंड्राइड टैब मिलने के बाद एंबुलेंस अौर भी हाईटेक हो गई। अब एंबुलेंस चालक व टेक्नीशियन भी डिजिटल तरीके से अपने कामों का निर्वाह कर सकेंगे। टैब के जरिए एंबुलेंस चालक व टेक्नीशियन अपने कामों की जानकारी एंबुलेंस कंट्रोल रूम को दे पाएंगे।

इसके अलावे टैब पर ही उन्हें मरीजों को लाने का पता भी भेजा जाएगा। इसके साथ ही कंट्रोल रूम से एंबुलेंस पर टैब के माध्यम से नजर रखी जा सकेगी। मरीज के परिजन को भी जानकारी मिलती रहेगी इस वक्त एंबुलेंस कहां है। एंबुलेंस कंट्रोल ऑफिसर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि अब जिले के सभी एंबुलेंस डिजिटल हो चुके है। ऑनलाइन माध्यम से एंबुलेंस को अपने आवास पर बुला सकते है।

इसके साथ ही एंबुलेंस कहां पहुंची है। उस पर भी नजर मरीज के परिजन रख सकते है। उन्होंने बताया कि जिले में 35 एंबुलेंस रोजाना मरीजों का लाने और ले जाने का काम करती है। सरकार की ओर से सभी एंबुलेंस चालक व टेक्नीशियन को टैब दिया गया है। केयर इंडिया के कर्मियों के द्वारा सभी कर्मचारियों को टैब चलाने सहित अन्य कामों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है।

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