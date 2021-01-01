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हादसा:टीकाकरण काे ले जा रही एएनएम की बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, एक पैर टूटा

कटिहारएक घंटा पहले
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हसनगंज थाना क्षेत्र के रामनगर वंशी में टीकाकरण के लिए बाइक से जा रहे एएनएम व कोरियर बॉय दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस घटना में एएनएम संगीता कुमारी का एक पैर टूट गया। जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।

फिलहाल एएनएम का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। इस घटना को लेकर एएनएम संगीता कुमारी ने बताया कि वह हसनगंज स्वास्थ्य केंद्र पदस्थापित है। बुधवार को टीकाकरण के लिए वे अपने क्षेत्र में कोरियर बॉय के मोटरसाइकिल में बैठकर जा रही थी। इसी दौरान रामनगर वंशी में सड़क पर एक बकरी आ गई। जिसे बचाने के दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

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