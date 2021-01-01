पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पत्नी गई मायके, गम में पति ने दी जान:कटिहार में एक साल पहले हुई थी लव मैरिज, इंजीनियर पति ने फोन पर घर आने के लिए कहा था

कटिहार15 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते लोग। - Dainik Bhaskar
शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते लोग।
  • घटना कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र की बैगना शांति नगर में हुई
  • रविवार रात फोन पर पत्नी ने घर लौटने से मना किया तो हुआ था विवाद

किसी भी लव स्टोरी का अंजाम ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा होगा। पत्नी के मायके जाने का गम इंजीनियर पति बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बार-बार पत्नी को फोन कर घर वापस आने के लिए कहा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। लेकिन, जब वह नहीं आई तो उसने फंदे से लटक कर अपनी जीवनलीला खत्म कर दी। घटना कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र की बैगना शांति नगर में हुई। युवक की आत्महत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

इधर, सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार परिजनों से पूछताछ के दौरान पता चला कि अजय कुमार (25) की पत्नी मायके गई थी। वह बार-बार अपनी पत्नी को घर आने के कहता था। इसी बात को लेकर रविवार रात में दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। इसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है। मामले में UD केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है

15 दिन पहले मायके गई थी पत्नी

परिजनों के अनुसार अजय पेशे इंजीनियर था। वह कटिहार में ही एक निजी कंपनी काम करता था। 1 साल पहले अजय कुमार की लव मैरिज हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति-पत्नी के बीच नोकझोंक होते रहता था। करीब 15 दिन पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और पत्नी ड्राइवर टोला स्थित अपने मायके चली गई।

पिता नाइट ड्यूटी पर गए थे
अजय मूल रूप से मधेपुरा जिला का रहने वाला था। उसकी मां, भाई और बहन मधेपुरा में रहते हैं। वे कटिहार में ही रहते हैं। रविवार रात अजय के पिता भेड़िया रहिका स्थित वायुसेना के रडार स्टेशन पर नाइट ड्यूटी (गार्ड) करने गए थे। सोमवार सुबह जब के काम वापस घर लौटे तो अजय को फंदे से लटका हुआ पाया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटैक्सपेयर्स के लिए नया कुछ खास नहीं; स्लैब नहीं बदला; 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को रिटर्न फाइलिंग से छूट - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser