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कार्रवाई:22 वर्षीय युवक का मिला शव, पुलिस कर रही छानबीन

कोढ़ा3 घंटे पहले
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कोढ़ा थाना के विषहरिया पंचायत में एक 22 वर्षीय युवक का शव बरामद कोढ़ा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं घटना के बारे में बताया जाता है कि सुबह ग्रामीणों ने सात निश्चय नल जल योजना से बने गड्ढे में एक 22 वर्षीय युवक का शव देखा। ग्रामीणों ने पंचायत के लोगों को इनकी सूचना दी। सूचना पाकर कोढ़ा पुलिस लगभग 6 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कुछ भी कहने से इनकार किया। ग्रामीण बता रहे हैं यह मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है। वोट देने को लेकर रंजिश के कारण यह घटना हुई है। मामला जो भी हो छानबीन के बाद मामले का उजागर हो पाएगा। वहीं मृतक गोलू ऋषि के 22 वर्ष पुत्र प्रदीप ऋषि नाम से पहचान हुई है। वहीं मृतक महीनाथपुर पंचायत के सिसिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है।

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