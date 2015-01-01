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सख्ती:अनाधिकृत प्रवेश पर बीएसएफ ने की पिटाई

सेमापुर3 घंटे पहले
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दुर्गापुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बूथ-198 में मतदाताओं को बड़गलाने को ले जिला परिषद मो. जियाउल के भाई मो. कुर्बान को बीएसएफ के जवान ने पिटाई कर दी। मो. कुर्बान बूथ पर बार बार अनाधिकृत प्रवेश कर रहे थे। दुर्गापुर मुखिया मुजीबुउर रहमान ने बताया कि दिन के 11:00 बजे मो. कुर्बान को पुलिस बल ने पिटाई की।

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