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बाजार में धनवर्षा:धनतेरस पर 100 करोड़ रुपए का कारोबार, पिछले वर्ष की तुलना में 10 करोड़ ज्यादा

कटिहार4 घंटे पहले
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गुरुवार को धनतेरस के मौके पर बाजार में बर्तन की खरीदारी करतीं महिलाएं।
  • 3000 बाइक, दो-दो दर्जन ट्रैक्टर व ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिॉनिक उपकरण, गहने और बर्तन की खरीदारी हुई, डिमांड ज्यादा होने से ग्राहक को नहीं मिल पाई बाइक की मनपसंद मॉडल

कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 8 माह से बाजार बंद थी। धनतेरस में लड़खड़ाए बाजार में लक्ष्मी की कृपा बरसी। जिले में धनतेरस के मौके पर लगभग 100 करोड़ का कारोबार हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 10 करोड़ का अधिक कारोबार हुआ। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ साथ ट्रैक्टर, ज्वेलरी, मोबाइल, बर्तन, चांदी के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा झाड़ू की जमकर खरीदारी हुई। बाजारों और चौक चौराहों पर प्रशासन भी अलर्ट दिखे। शहर के सभी दोपहिया, चार पहिया वाहनों के शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकानें, ज्वेलरी तथा बर्तन की दुकानों में ग्रामीण इलाकों से सुबह से ही ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचे। गुरुवार की शाम 5 बजे के बाद बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर, बाइक खरीदारों को निराशा भी हाथ लगी। उन्हें उनकी पसंद का मॉडल नहीं मिल पाया ऐसे में उनके द्वारा बुकिंग करा कर छोड़ दिया गया ताकि बाद में उस मॉडल की गाड़ी उपलब्ध कराई जा सके। बाइक शोरूम से गुरुवार को लगभग 3,000 से अधिक बाइक, 6 शोरूम से 2 दर्जन ट्रैक्टर, ऑटो और दो दर्जन से अधिक ई-रिक्शा की बिक्री हुई। चार पहिया वाहनों में कई कंपनियों ने धनतेरस को लेकर शहर में रिटेल आउटलेट खोल रखा था। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बिमल सिंह बैगानी ने बताया कि लगभग एक अरब से अधिक का कारोबार हुआ है।

बाजार में चांदी के सिक्कों की भी खूब रही मांग
सोने व चांदी के गहनों की मांग रही वहीं चांदी के सिक्के भी खूब बिके। विक्टोरिया के सिक्के के नाम पर बिक्री की जा रही थी तो कहीं लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बना सिक्कों की बिक्री हो रही थी। चेन व अंगूठी की भी मांग रही। सोने चांदी के बढ़ते दाम का असर बाजार पर नहीं दिखा तथा खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदते देखे गए। इस दौरान लोग न्यू मार्केट, मंगल बाजार, एमजी रोड, बड़ी बाजार के आसपास जाम से भी लोग परेशान रहे।

धनतेरस को लेकर हसनगंज बाजार में जमकर खरीदारी
हसनगंज | बाजार में धनतेरस को लेकर काफी चहल पहल देखी गई। इस दौरान लोगों ने जम कर खरीदारी की। मौके पर प्रखंड के कई बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक दुकान एवं मिठाइयों के दुकान सहित बर्तन फर्नीचर आदि दुकानों में अच्छी भीड़ देखी गई। सामानों की बिक्री भी खूब हुई। बाजारों में धनतेरस को शुभ का प्रतिक मानते हुए लोग जमकर नई सामग्री की खरीदारी की। लोगों ने लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं और पूजा पाठ के लिए सामग्री भी खरीदे। मौके पर कई दुकानदारों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना कोई खास दुकानदारी नहीं हुई लोगों के पास रुपए नहीं है। जिस कारण पिछले साल की तरह खरीदारी नहीं हो पाई।

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