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कटिहार:सेवाशर्त में बदलाव कर कर्मियों का मनोबल तोड़ने का हाे रहा काम: धीरेंद्र कुमार

कटिहारएक घंटा पहले
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बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट बिहार पटना के आवाहन पर बुधवार को जिला समाहरणालय के समक्ष मुख्य द्वार पर सरकार द्वारा निर्गत किए गए तुगलकी फरमान के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन व्यक्त किया गया।

मौके पर जिलाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार ने बताया कि 50 वर्षों में अक्षम कर्मचारी घोषित कर जबरन सेवानिवृत्त तथा संविदा कर्मियों का सेवा शर्त में बदलाव पत्र निर्गत कर कर्मियों को प्रताड़ित एवं मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है।

जिसके विरोध में यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान जितेंद्र कुमार सिंह, मो जलील, मो शफीक, केश्वर प्रसाद, साजन कुमार दास, मनोज कुमार दास, वीरेंद्र कुमार सिंह, रामेश्वर उरांव, मनोज कुमार पासवान, मनोज सिंह, इनामुल हक, नूर आलम सहित आदि सदस्य मौजूद थे।

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