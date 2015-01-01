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तैयारी:व्यावसायिक वाहनों का शहर में बंद रहेगा प्रवेश

कटिहारएक घंटा पहले
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चेंबर भवन में बैठक करते पुलिस एवं चेंबर के सदस्य।
  • चुनाव को लेकर चेंबर ऑफ काॅमर्स, पुलिस और यातायात पुलिस के साथ बैठक आयोजित

चुनाव और मतगणना को लेकर नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तत्वावधान में पुलिस और ट्रैफिक पदाधिकारियों के साथ चैंबर भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6, 7 और 10 नवंबर को कटिहार शहर में भारी एवं व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश बंद रखने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता चैंबर अध्यक्ष बिमल सिंह बैंगानी ने की। बिहार विधानसभा आम चुनाव को ले 7 नवंबर को मतदान होना है जबकि 10 नवंबर को मतों की गिनती होगी। चुनाव को ले शहर में लगने वाले जाम के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

सड़कों पर नहीं लगेंगी दुकानें
वन-वे को लेकर भी काफी एहतियात बरती जा रही है। व्यवसायी सड़क किनारे दुकानों के सामान न रखें। इससे सड़क का अतिक्रमण हो जाता है और बाजारों में आने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। बैठक में चैंबर सचिव रवि महावर, संयुक्त सचिव विजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष गोपी कुमार तम्बाकुवाला, अरुण परशुरामपुरिया, श्रीराम अग्रवाल, दिलीप केजरीवाल, संतोष गुप्ता, विवेन सरकार आदि मौजूद थे।

कारोबारी व ट्रांसपाेर्टर करें नियम का पालन : कटिहार नगर थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने व्यवसायियों से आग्रह किया कि चैंबर के पदाधिकारियों के साथ पुलिस और यातायात पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय का कटिहार के व्यवसायी और कारोबारी के साथ ट्रांसपोर्टर भी सख्ती से पालन करेंगे। इस फैसले से शहर में लगने वाले जाम से शहरवासियों को राहत मिलेगी और यातायात भी सुगम बनी रहेगी। प्रशासनिक स्तर पर शहर में नो इंट्री का पालन किया जा रहा है।

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