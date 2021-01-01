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कुंडी पोखर पर मिला शव:8 दिन से लापता सहदेव महतो का शव मिला

कदवाएक घंटा पहले
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पहलागढ़ पंचायत अंतर्गत वार्ड-2 निवासी 55 वर्षीय सहदेव महतो का शव कुंडी पोखर से मिला। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार को सहदेव अपने घर से लापता हो गया था। रविवार को मृतक सहदेव का कपड़ा सोनैली स्थित काली कुंडी पोखर के पास मिला था। दो दिनों तक गोता खोरों एवं एनडीआरएफ की टीम खोजने में जुटी थी।

बुधवार को शव काली कुंडी पोखर में ग्रामीणों ने तैरता देखा। शव को देखते हीं ग्रामीण उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन एवं मृतक के परिजन को दिया। सूचना पर कदवा थाना अध्यक्ष रंजय कुमार सिंह एवं अंचल अधिकारी रविशंकर सिन्हा दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर मृतक सहदेव मेहता के शव को अपने कब्जे में लेकर अंत्यपरीक्षण हेतु कटिहार भेज दिया।

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