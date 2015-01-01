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मांग:छठ काे लेकर चार जोड़ी ट्रेनों के परिचालन की मांग

कटिहार5 घंटे पहले
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एनएफ रेलवे कटिहार मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य शिवशंकर रमानी ने छठ में चार जोड़ी ट्रेनों के परिचालन की मांग की है। छठ में गंगा स्नान के लिए कटिहार सहित पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा आदि से लाखों श्रद्धालु मनिहारी गंगा घाट आते है।

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