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तैनाती:चुनाव को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती

कटिहार3 घंटे पहले
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चुनाव को लेकर मनिहारी, बरारी, अमदाबाद सहित अन्य प्रखंडो में प्रशासन इस तरह से चौकस थी। प्रशासनिक बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई थी। वही ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पुलिस की पैनी नजर थी। थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पुलिस बल की नियुक्ति की गई है।

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