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सेवा:50 कुष्ठ राेगियाें के बीच किया कंबल का वितरण

कटिहारएक घंटा पहले
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समाज के अंतिम पंक्ति में गुजर बसर कर रहे लोगों के लिए ठंड आफत बनकर आती है। भारतीय रेडक्रोस सोसाइटी द्वारा निःशुल्क कंबल, खाद्य सामग्री मास्क, साबुन इत्यादि का वितरण करते हुए रेडक्रोस चेेयरमेन अनिल चमरिया ने कहीं। उन्होंने कहा कि लगातार कड़ाके की ठंड में सरकारी सुविधा नही मिलने से अार्थिक रूप से पिछड़े लाेगाे काे और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि इसके मद्देनजर संस्था के द्वारा मदर टेरेसा चर्च में स्थित निर्मल हृदय में कुष्ठ रोगियों के बीच वितरण कंबल सहित अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। माैके पर सचिव संताेष गुप्ता ने बताया कि आज भी कुष्ठराेगी समाज से अलग थलग रहते है। उन्होंने कहा कि कुष्ठराेगियाे में जानकारी के आभाव में सरकारी याेजनाओं का लाभ लेने से वंचित हाे जाते है। इस माैके पर 50 राेगियाे के बीच कंबल का वितरण किया।

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