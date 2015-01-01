पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दर्दनाक:शराबी पति ने पत्नी पर केरोसिन डाल लगाई आग

कटिहार4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सदर अस्पताल में इलाजरत घायल महिला।

नगर थाना क्षेत्र के बैगना मधेपुरा में एक शराबी पति को पत्नी ने टीवी देखने से मना किया तो पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। उससे भी मन नहीं भरा तो केरोसिन डाल आग लगा दी। जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई। जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैगना मधेपुरा निवासी बीणा देवी दीपावली और छठ की तैयारी को लेकर घर की साफ सफाई कर रही थी। पति देवानंद साह गुरुवार को सुबह नौ बजे शराब पीकर आया और टीवी देखने के लिए कमरे में जाने लगा। इस पर पत्नी ने कहा कि अभी घर में पोछा लगा लेते हैं तब जाकर घर में टीवी देखेंगे। यह सुनकर पति आग बबूला हो गया। पत्नी की जमकर धुनाई कर दी। इस पर पत्नी ने कहा कि वह मर जाएगी तो पति ने बीणा देवी के शरीर पर केरोसिन डाल आग लगा दी। घटना के बाद पति घर से फरार है। थाने में कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें