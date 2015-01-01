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अभियान:ईएमटीसीटी वैन डोर टू डोर करेगा गर्भवती की जांच

कटिहार2 घंटे पहले
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सदर अस्प्ताल परिसर में हरी झंडी दिखा कर रवाना करते अधिकारी।

जिला एड्स बचाव एवं नियंत्रण इकाई की अाेर से सदर अस्पताल के प्रांगण में नोडल अधिकारी मो अशरफ रिजवी, डीआईओ डॉ जयप्रकाश सिंह, एमओआईसी डॉ आर सुमन के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ईएमटीसीटी वैन को रवाना किया। वैन के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों में 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक विभिन्न जगहों पर जाकर गर्भवती महिलाओं को जागरूक करना है। बुधवार को इस संबंध में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कर इस कार्यक्रम का रोडमैप तैयार किया गया कि यह ईएमटीसीअी वैन किस किस रूट में जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं का एचआईवी परामर्श एवं जांच, एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव, ईआईडी सेवा की जानकारी ईएमटीसीटी, आईईसी वाहन के माध्यम से जागरूक करेगी।

अभियान का यह है उद्देश्य | अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक एएनसी रजिस्ट्रेशन के तुलना में गर्भवती महिला का एचआईवी परामर्श एवं जांच अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है । जिले के वैसे गर्भवती महिला जो उपर्युक्त अवधि के अतंर्गत एचआईवी परामर्श एवं जंाच से वंचित है उन्हे एचआईवी जांच संबंधित सेवा पहुंचाने के लिए क्म्युनिटी बेस स्क्रीनिंग एवं इलीमेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड संबंधित स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।

एक सप्ताह तक वैन करेगा परिभ्रमण
जिला कार्यक्रम प्रबंधक सौनिक प्रकाश में बताया कि जिले में 17 से 23 दिसबंर तक विभिन्न प्रखंडों में यह वैन परिभ्रमण करेगा। इस दौरान डोर टू डोर जाकर गर्भवती महिला सहित अन्य लोगो का एड्स जांच करने के साथ साथ 23 दिसबंर से होने वाले स्वास्थ्य शिविर में आकर जांच कराने के लिए जागरूक भी करेगे। उन्होने कहा कि 17 दिसबंर को हसनगंज,डंडखोरा, 18 दिसबंर को अमदाबाद, मनिहारी, मनसाही 19 दिसबंर को कोढ़ा, फलका 20 दिसबंर को समेली, कुरसेला, बरारी 21 दिसबंर को कदवा, प्राणपुर 22 दिसबंर को बारसोई, आजमनगर एवं 23 दिसबंर को हसनगंज, डंडखोरा में वैन परिभ्रमण करेगा। इसके लिए सातो दिन के लिए अलग अलग कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की गई जो गर्भवती महिलाओं का एचआईवी एवं सिफलिस जांच करेगा और जागरूक करेगा। इस अवसर पर डीपीएम शौनिक प्रकाश, अकाउंटेंट प्रभाकर लाल दास, कविंद प्रसाद, राकेश सिंह, राहुल , डीआई एस प्रभारी मिथिलेश ठाकुर मौजूद रहे।

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