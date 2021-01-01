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अतिक्रमण हटाओ अभियान:सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर होगी एफआईआर, लगेगा जुर्माना: एसडीओ

कटिहारएक घंटा पहले
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शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहीद चौक से दौलतराम चौक तक सघन रुप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

जिससे अतिक्रमण करने वाले दुकानदार व आमजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस के खेमो को आते देख सभी दुकानदार जिन्होंने सड़कों पर अपना सामान को सजा कर रखा था भय वश दुकान के अंदर रखने लगे। वहीं सड़क पर अनियंत्रित व बेतरतीबी ढंग से खड़े वाहन चालक अपने वाहन लेकर जाने लगे थे।

अतिक्रमण अभियान में एसडीओ शंकर शरण ओमी व एसडीपीओ अमरकांत झा, यातायात डीएसपी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नगर निगम के कर्मी व अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर निगम कर्मियों के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा अतिक्रमणकारियों को सचेत भी कर रहे थे।

माैके पर अवैध रुप से लगाए गए दुकानों को खाली कराने का निर्देश दिया गया। जबकि प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से सड़क के किनारे बनाए गए अवैध दुकानों एवं अवैध कंस्ट्रक्शन को भी हटा दिया गया। साथ ही सड़क के किनारे लगी मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। हालांकि बाद में जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। रोड के सामने दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा।

शहर होगा अतिक्रमण मुक्त

अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने बताया कि शहर के महात्मा गांधी रोड, न्यू मार्केट, मंगल बाजार, बड़ी बाजार, विनोदपुर, अस्पताल रोड में आए दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लगातार शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। जिससे सड़क के किनारे अवैध रूप से बनाए गए दुकानों को हटाया जा रहा है। अगर दुकान हटाने के बाद भी कोई दुकानदार दोबारा दुकान लगा लेते है। जिससे स्थिति पूर्व की भांति ही हो जाती है। ऐसे दुकानदारों से जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

सरकारी भूमि पर नहीं लगेगी अवैध दुकानें

एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि शहर में बाजार के दोनों तरफ मोटरसाइकिल सहित अन्य छोटे वाहन लगा रहता है। जिससे बाजारो में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने बताया कि एेसे वाहन चालकों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगी।

बुधवार को सड़क के किनारे लगे अवैध रूप से मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर 6 वाहन चालकों ने 6 हजार की राशि वसूली गई। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध दुकान लगाने नहीं दिया जायेगा। इस मौके पर सहायक, नगर व यातायात थाना पुलिस बल के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। इस मौके पर नगर निगम के सहायक अभियंता अमर कुमार झा, कनीय अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक कैलाश झा चौधरी थे।

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