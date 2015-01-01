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मारपीट:मोटर बंद करने पर दो किरायेदार के बीच मारपीट

कटिहार4 घंटे पहले
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पीएनटी चौक पर दो किरायेदार के बीच मोटर बंद करने को लेकर मारपीट हो गई। जिसमें एक किरायेदार घायल हो गए। जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायल रिंकी देवी ने बताया कि वह किराये के मकान में रहती है। गुरुवार को टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चालू किया था और टंकी भरने के बाद रिंकी ने मोटर बंद कर दिया। इस पर अन्य किरायेदार की मां बेटी कोमल सोनी ने रिंकी के साथ यह कह कर मारपीट करने लगे कि मोटर किससे पूछ कर बंद कर दी। इस बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और मारपीट में तब्दील हो गई। जिसमें रिंकी बुरी तरह घायल हो गई। जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।

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