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आग से नुकसान:शॉर्ट-सर्किट से मंगल बाजार के शृंगार की दुकान में लगी आग, सामान जला

कटिहारएक घंटा पहले
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  • दुकान मालिक बोले-शृंगार से जुड़े कॉस्मेटिक सामान जलकर राख हो गए

मंगल बाजार स्थित चूड़ीपट्टी में सोमवार की देर रात शॉर्ट-सर्किट से एक शृंगार दुकान में आग लग गई। लोगों ने इसकी जानकारी दुकान मालिक और साथ ही अग्निशमन विभाग को दी। जब तक दुकान मालिक पहुंचते इससे पहले ही स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए पानी, बालू आदि डालनेे। अग्निशमन विभाग के कर्मी दमकल लेकर मौके पर पहुंचे।

जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक संतोष कुमार वर्मा उर्फ जय वर्मा ने बताया कि मंगलवार की संध्या के समय दुकान बंद कर घर चले गए। देर रात स्थानीय लोगों ने फोन किया की दुकान में आग लग गई है।

आनन-फानन में दुकान में पहुंचे तो देखा कि दुकान पूरी तरह धू-धू कर जल रहा है। स्थानीय लोग, नगर थाना पुलिस एवं दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। दुकानदार जय वर्मा ने बताया कि दुकान में लगभग 20 लाख की संपत्ति मौजूद थी। जिसमें शृंगार से जुड़े कॉस्मेटिक सामान जलकर राख हो गए।

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