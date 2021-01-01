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  • For The First Time, Black Wheat Cultivation Started On 2 Acres In Nawabganj Of The District, Beneficial For Heart Attack, Cancer, Diabetes And Mental Stress.

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खेतीबाड़ी:पहली बार जिले के नवाबगंज में 2 एकड़ में काला गेहूं की खेती शुरू, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और मानसिक तनाव के मरिजों के लिए फायदेमंद

कटिहार| रविकांत यादवएक घंटा पहले
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काला गेहूं। - Dainik Bhaskar
काला गेहूं।
  • अन्य के मुकाबले काला गेहूं की उपज अधिक और बाजार में कीमत भी मिलती है दोगुनी

जिले के किसान अब नए किस्म की खेती करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसमें अब काला गेहूं की फसल का नाम भी जुड़ गया है। पहले काला गेहूं का नाम बिहार में गिने चुने किसान ही जानते थे। लेकिन इसकी गुणवत्ता और मुनाफे को जानकर पहली बार कटिहार में काले गेहूं की खेती शुरू की गई है। जिले में दो-तीन किसान काला गेहूं लगा चुके है। काले गेहूं के उत्पादन सामान्य गेहूं की तरह ही होते है। इस गेहूं का अपेक्षाकृत ना सिर्फ उत्पादन अधिक होता है, बल्कि यह गेहूं सेहत के लिए भी अच्छा होता है। यह किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है और बाजारों में इसकी कीमत सामान्य गेहूं से दोगुनी है।

किसान सलाहकार उर्मिलेश कुमार सिंह ने शुरू की खेती
जिले के मनिहारी अनुमंडल स्थित नवाबगंज गांव के किसान और नवाबगंज पंचायत के किसान सलाहकार उर्मिलेश कुमार सिंह ने 2 एकड़ में काले गेहूं की खेती की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि कटिहार में काले गेहूं की खेती के लिए मौसम अनुकूल है। इस गेहूं में कई औषधीय गुण पाए जाते है। जिसके सेवन से कई बीमारियों से निजात मिल सकता है। उन्होंने बताया कि सामान्य गेहूं की तरह इस गेहूं में भी उतना ही पटवन और खाद की जरूरत पड़ती है।

बीमारियों के लिए लाभदायक है काला गेहूं
काला गेहूं खाने में स्वादिष्ट के साथ-साथ कई गंभीर बीमारियों में लाभदायक भी होता है। किसान काले गेहूं से अच्छी कमाई कर रहे है। काले गेहूं में एंथ्रोसाइनीन प्रचुर मात्रा में होता है और यह एक नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट व एंटीबायोटिक भी है। जो हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, मानसिक तनाव, घुटनों का दर्द और एनीमिया जैसे रोगों में काफी कारगर सिद्ध होता है। यह गेहूं रंग और स्वाद में सामान्य गेहूं से अलग होता है।

काले गेंहू की खेती को लेकर कोई निर्देश नहीं
काले गेंहू की खेती को लेकर विभाग के द्वारा कोई निर्देश नही दिया गया है। अगर किसान कृषि कार्यालय में अावेदन मिलने पर विभाग के द्वारा पहल की जाएगी। ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करते हुए अन्य किसानों को भी इस खेती को अपना सकते है। -दिनकर प्रसाद सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी

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