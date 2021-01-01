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अभियान:विश्व कैंसर दिवस पर आज से लगेगा नि:शुल्क शिविर

कटिहारएक घंटा पहले
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  • 4 से 10 फरवरी तक जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में नि:शुल्क शिविर लगाने का सीएस को मिला निर्देश

4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर दिवस के अवसर पर जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 4 से 10 फरवरी तक निःशुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार द्वारा सिविल सर्जन को पत्र लिखकर संबंधित आदेश दिया गया है। आयोजित शिविर में आने वाले मरीजों की चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार के कैंसरों की जांच करने के साथ ही लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाएगा।

कैंसर दिवस पर लोगों की जांच करने के लिए 4 फरवरी से 10 फरवरी तक शिविर का आयोजन जिले के सभी अस्पतालों, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक व अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र एवं उपकेन्द्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में किया जाएगा। सभी अस्पताल के मुख्य द्वार के आसपास या नजदीकी कमरे को शिविर स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है। जो आसानी से लोगों के नजर में आ सके। सभी शिविर में लोगों की जानकारी के लिए फ्लैक्स बैनर भी लगाए जाने का निर्देश दिया गया है।

कैंसर की जांच के साथ-साथ बचाव की दी जाएगी जानकारी

आयोजित शिविर में चिकित्सकों द्वारा मरीजों के विभिन्न प्रकार के कैंसरों की जांच की जाएगी। जिसमें ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि होंगे। चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद संभावित पाए जाने वाले मरीजों का निरीक्षण करते हुए कैंसर होने के कारणों, लक्षणों की जानकारी के साथ ही भीआईए (विसुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड) टेस्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सक द्वारा अन्य सामान्य मरीजों को कैंसर से बचाव की जानकारी देते हुए उन्हें इसके प्रति जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे।

मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भेजा जाएगा पटना

चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद कैंसर के संभावित पाए जाने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय उपचार के लिए पटना भेजा जाएगा। मरीजों का पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान, एम्स, पीएमसीएच एवं महावीर कैंसर अस्पताल में भेजा जाएगा। जहां मरीजों को आवश्यक जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें

कैंसर के सामान्य लक्षण के रूप में वजन की कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी एवं मुंह से खून का आना, स्तन में सूजन आदि हो सकता है। ऐसी किसी तरह की परेशानी दिखाई देने पर लोगों को तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और अपनी जरूरी जांच करवानी चाहिए। समय पर इलाज करवाने से लोग कैंसर जैसी बीमारी से भी निजात पा सकते हैं।

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