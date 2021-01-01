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तैयारी:इंटर परीक्षा आज से, जूता मोजा पहन कर जा सकेंगे परीक्षार्थी

कटिहारएक घंटा पहले
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  • पहली पाली में भौतिकी, दूसरी पाली में राजनीति शास्त्र की परीक्षा
  • परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी

बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा सोमवार यानी आज से शुरू होगी। शीतलहर व ठंड को देखते हुए इस बार परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहन कर परीक्षा कक्ष में बैठने की इजाजत दी गई है। परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी। पहली पाली में भौतिकी और दूसरी पाली में कला संकाय के राजनीति शास्त्र की परीक्षा होगी। जबकि वोकेशनल में हिंदी की परीक्षा होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सख्ती बरती जा रही है। परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा का दिशा-निर्देश जारी करते हुए इसका पालन करने की हिदायत दी है। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दस मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा। यानी प्रथम पाली 9.30 बजे शुरू होगी, इसके लिए 9.20 तक प्रवेश मिलेगा। वहीं, दूसरी पाली 1.45 से शुरू होगी, इसके लिए प्रवेश 1.35 बजे तक ही मिलेगा।

सिर्फ प्रवेश पत्र और कलम ले जा सकेंगे
बिहार बोर्ड ने ठंड को लेकर परीक्षार्थियों को जूता-मौजा पहनकर परीक्षा में आने की छूट दी है। विभाग के इस निर्णय से ठंड के मौसम में छात्र छात्राओं को काफी राहत मिलेगी। साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र और कलम के अलावा कुछ भी नहीं ले जाने दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने और निर्देश को समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। साथ ही परीक्षा में कदाचार को लेकर कक्षाओं के श्यामपट्ट पर परीक्षार्थियों के लिए हिदायत अंकित भी की जाएगी।

गाइडलाइन का करना होगा पालन
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार कई नई गाइडलाइन जारी की है। कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का परीक्षा केंद्र में पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी एवं केंद्र में प्रतिनियुक्त सभी कर्मी को मास्क लगाकर एवं हाथ को सैनिटाइज कर ही केंद्र में प्रवेश करना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्ष को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। विभाग कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर गंभीर है।

21197 परीक्षार्थी होंगे शामिल
13 फरवरी तक चलने वाली इंटर परीक्षा में जिले भर से 21197 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 11192 छात्र और 10005 छात्राएं हैं। जिले भर में 33 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं। कटिहार अनुमंडल में 25 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। जबकि मनिहारी अनुमंडल में तीन और बारसोई में पांच केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें छात्राओं के लिए 20 छात्र के लिए 13 केंद्र हैं। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला पुलिस कर्मी रहेंगी।

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