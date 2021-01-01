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अव्यवस्था:स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा नहीं हुआ कोरोना का टीकाकरण, आमलाेगाें को लगने लगा

कटिहारएक घंटा पहले
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  • स्वास्थ्य कर्मियों को देना था पहले टीका, जारी आदेश से स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हड़कंप

सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद 5 फरवरी तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाना है। अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी टीका नहीं लगाते है तो उन्हें इसका जवाब देना है। लेकिन सदर अस्पताल में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मचारी इस आदेश के बाद काफी परेशान नजर आ रहे है। बता दे कि टीकाकरण स्थल पर अब तक 15 से 20 स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगा है।

इधर स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। लेकिन उनका नाम टीकाकरण में नहीं आ रहा है। वहीं सदर अस्पताल में लगातार कोविड-19 को लेकर टीकाकरण जारी है। जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगना चाहिए। लेकिन उस जगह पर आम लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है।

इस समस्या को लेकर स्वास्थ्य कर्मी सिविल सर्जन से भी मिले और उनके समक्ष भी टीकाकरण को लेकर बात रखी। लेकिन उनके ओर से आश्वासन मिला कि 5 फरवरी से पहले पहले उन लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। जबकि ऐसा सदर अस्पताल में नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को लगने वाला टीका आम लोगों को लग रहा है।

सदर अस्पताल में 305 स्वास्थ्य कर्मी हैं कार्यरत

सदर अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी मनोज कुमार, नागेंद्र साहनी, सुभाष महतो, रानी देवी सहित अन्य कर्मचारियों ने बताया कि सदर अस्पताल में 305 स्वास्थ्य कर्मचारी है। लेकिन जहां स्वास्थ्य कर्मियों को पहले कोविड-19 टीका लगना चाहिए था। उस जगह आम लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जबकि उन लोगों के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया है। फिर भी उनका नाम नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ 15 से 20 स्वास्थ्य कर्मियों को ही सदर अस्पताल में टीका लगा है। बाकी स्वास्थ्य कर्मी बिना टीका लगवाए ऐसे ही बचे हुए है।

रोजाना स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण के लिए सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण स्थल पहुंचते है। लेकिन उनका नाम नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इधर सरकार के द्वारा आदेश जारी किया है कि 5 फरवरी तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करवा लेना है। इस आदेश के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष ओ-पोह की स्थिति नजर आ रही है।

सीएस ने मामले में बात करने से किया इंकार

मामले काे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन पांडे ने बात काे लेकर बात करने से ही इनकार कर दिया। समस्या से अवगत कराया गया तो उन्होंने इस पर जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने अपने काम का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया।

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