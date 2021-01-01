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खेल:लिबर्टी क्लब ने 5 विकेट से जीता मैच

कटिहारएक घंटा पहले
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  • आज पूर्व शांति भारतीय क्रिकेट क्लब बनाम इस्लामिया के बीच हाेगा मुकाबला

डीएस कॉलेज में चल रहे रंजन यादव स्मृति कटिहार क्रिकेट लीग में बुधवार को लिबर्टी क्रिकेट क्लब बनाम पिछले साल की चैंपियन फ्रेंड्स क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर फ़्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी के कप्तान बदरे आलम खान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।

शुरुआती झटके के बाद अभिषेक सिंह तोमर ने आक्रमक 56 रन और अभिषेक शर्मा के 54 रन की बदौलत 35 ओवरों में 9 विकेट खोकर 215 बनाए। लिबर्टी टीम के खिलाड़ी सोनू चौधरी ने तीन विकेट, पंकज को दो एवं भारती, रवि को एक-एक विकेट मिला। फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी टीम के राकेश ठाकुर के नवाद 50 रन एवं पंकज श्रीवास्तव के 33 रन, अनुपम कश्यप 30 रन एवं रवि के 24 रन के बदौलत महज एक बॉल शेष रहते 5 विकेट से जीत लिया।

मैच के अंतिम ओवर में रोमांचक खेल देखने को मिला। जहां 6 गेंदों में 16 रन बनाने थे। जिसमें राकेश ठाकुर ने 5 बॉल में ही 16 रन बना दिया। फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी के तरफ से बदरे आलम को दो, शुभम कुणाल सिंह को दो एवं हजरत को एक विकेट मिला। मैन ऑफ द मैच के रूप में राकेश ठाकुर के शानदार 50 रनों की पारी के कारण दी गई ।

वही मैच के निर्णायक की भूमिका में नसीम अख्तर और अजीत सिंह ने निभाई । लीग के उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि आज का मैच पूर्व शांति भारतीय क्रिकेट क्लब बनाम इस्लामिया क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा।

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