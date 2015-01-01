पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुविधा:3 जोड़ी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाने को भेजा ज्ञापन

कटिहार4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नागरिक संघर्ष समिति के सदस्यों ने छठ पर्व के अवसर पर स्पेशल पैसेंजर ट्रेन 3 जोड़ी चलाने को लेकर एक ज्ञापन रेल मंत्री को दिया है। समिति के अध्यक्ष अंगद ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों की संख्या में विभिन्न जिला से मनिहारी गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें