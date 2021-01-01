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कटिहार:ट्रैक में गड़बड़ी होने पर मिलेगा मैसेज

कटिहारएक घंटा पहले
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रेलवे ट्रैक पर अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका मैसेज अब 1 मिनट में कंट्रोल रूम स्टेशन मास्टर और उस ट्रैक पर आने वाले ट्रेन के पायलट को मिल जाएगा। वेस्टर्न रेलवे द्वारा सफलतापूर्वक ट्रायल होने के बाद पूसी रेलवे की ओर से यह योजना बनाई जा रही है।

हालांकि रेल मंत्रालय ने 2 साल पूर्व ही अत्यधिक व्यस्त वाले रेल रूटों पर इस तरह के निगरानी के साधनो को बढ़ावा देने का निर्देश जारी किया था। बताया गया कि लगातार बढ़ते रेल हादसों से निपटने में यह काफी कारगर होगा।

लापरवाही एवं उदासीनता की वजह से मंडल स्तर के पदाधिकारियों की परेशानी तब बढ़ जाती है, जब हादसे वाली रेल रूटों पर टूटी पटरी या फिश प्लेट खुलने आदि की पूर्व में घटना हुई रहती है। रेल मंत्रालय ने धीरे-धीरे जीपीएस बैंड की योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक मैन या गैंगमैन अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले जीपीएस बैंड लगाएंगे।

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