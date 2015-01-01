पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लापता:दोस्तों के साथ निकला मिथुन 3 दिन से लापता

डंडखोरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दोस्तों के साथ निकले 19 वर्षीय युवक 3 दिनों से लापता है। डंडखोरा गांव निवासी राजकुमार ठाकुर ने थाने में आवेदन देकर अपने पुत्र मिथुन कुमार ठाकुर की लापता होने की शिकायत की है। दिए आवेदन में उन्होंने कहा है कि मिथुन कुमार ठाकुर 4 नवंबर को अपने दोस्त रोहित कुमार के साथ उसके ट्रैक्टर के डीजल का डब्बा लेकर गया था तब से लेकर आज तक घर नहीं पहुंचा है। उनके दोस्तों, परिजनों एवं रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। उन्होंने आवेदन में किसी अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें