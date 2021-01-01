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हादसा:ऑटो पलटने से सास-बहू घायल, कराया गया भर्ती

कटिहारएक घंटा पहले
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कोढ़ा थाना क्षेत्र के खेरिया समीप ऑटो पलटने से दो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसे इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों महिला रिश्ते में सास बहू लगती है।

इस दुर्घटना को लेकर मधुरा फुलवरिया निवासी इंदिरा देवी कल शाम को 5 बजे अपनी सास संजू देवी के साथ रामपाल पंचायत से अपने घर जा रही थी। तभी खेरिया के समीप टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। ऑटो में ड्राइवर मिलाकर कुल 6 लोग सवार थे। जिसमें इंदिरा देवी को गंभीर चोटें आई। साथ ही उनकी सास को भी चोटें आई। दोनों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में जारी है।

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