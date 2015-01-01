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काम की खबर:अब धोखाधड़ी मामले की शिकायत अपने गृह जिला के उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं, होगी सुनवाई

कटिहार2 घंटे पहले
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  • कटिहार में जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत होगी, ई-फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू

उपभोक्ता कानून में बदलाव के बाद लोग ठगी के शिकार नही होंगे। अगर इसके बाद भी खरीदे गए किसी सामान में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तथा क्रेता अपने को ठगा हुआ महसूस करते हों तो इस स्थिति में वह अपने गृह जिला में संबंधित कंपनी या उत्पादनकर्ता के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता की शिकायत दर्ज होने पर उस मामले की इंवेस्टिेगेशन भी होना है। हाल में लागू हुए उपभोक्ता कानून में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। प्रावधान के मुताबिक अगर बिहार के कटिहार जिला निवासी के साथ दिल्ली या फिर अन्य राज्य में अगर किसी प्रकार की ठगी होती है तो वह वहां से आकर अपने गृह जिला के उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धोखाधड़ी करने वाली कंपनी को बतौर प्रतिवादी अपना पक्ष रखने के लिए वादी के जिला उपभोक्ता आयोग में आना होगा। हालांकि पिछले उपभोक्ता संरक्षण कानून में यह सुविधा नहीं थी। प्रतिवादी के जिले में ही वादी को केस दर्ज कराना पड़ता था। जनवरी 2021 से ई-फाइलिंग शुरू आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य उपभोक्ता आयोग ने नए कानून के मुताबिक केस दर्ज कराने के लिए ई-फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कटिहार में भी इसकी शुरुआत जनवरी 2021 से हो जाएगी। नए कानून के लिए ई-फाइलिंग करने की जरूरी प्रक्रिया बिहार, पश्चिम बंगाल सहित पूर्व भारत के 4 राज्यों में एक साथ होने जा रही है। आप देश के किसी भी उपभोक्ता आयोग के न्यायालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नए उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए एक विशेष सेल गठित किया जाना है। बिहार में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना है। कटिहार में भी एक एक रूम उपलब्ध कराया जाएगा।

इंवेस्टिेगेशन का भी मिला अधिकार
राज्य स्तर पर आयोग के तहत कंज्यूमर प्रोटक्शन अॉथोरिटी का गठन किया जाना है। यह उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अलग तरीके से काम करेगा। सबसे अहम यह है कि अब आयोग को केस में इंवेस्टिेगेशन का भी अधिकार मिल गया है। उपभोक्ताओं के हक में यह समूची व्यवस्था है। कानून में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को सेवाओं को भी दायरे में ले लिया गया है।

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