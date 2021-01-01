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हादसा:ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत

कटिहारएक घंटा पहले
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शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे परिजन। - Dainik Bhaskar
शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे परिजन।
  • काेढ़ा के आईपीडीपी चौक के समीप का मामला, मुआवजे की मांग

जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आईपीडीपी चौक के समीप शनिवार की देर शाम ट्रक के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोढ़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि छोटी परमानंद पुर गांव निवासी सोनू ऋषि पूर्णिया से काम कर वापस अपने घर शाम को लौट रहे थे। इसी दौरान आईपीडीपी चौक के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। जिससे सोनू ऋषि की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में मातम का माहौल छा गया। घर का एक ही व्यक्ति हुआ था। जिसके कमाई पर पूरा घर का परिवार चलता था। उसके मौत के बाद तीन बच्चे और उनकी पत्नी का हालत काफी खराब हो गई है। इधर ग्रामीणों ने आपदा की ओर से जिला प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है।

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