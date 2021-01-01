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परेशानी:मुख्य सड़क पर जलजमाव से लोग परेशान शिकायत के बाद भी नहीं हुआ सामाधान

कटिहारएक घंटा पहले
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नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 हाई स्कूल पारा मोहल्ले में बीच सड़क पर गंदा पानी जमा होने से वार्डवासी सहित इस रास्ते से गुजरनेवाला लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के लिए यह मुख्य सड़़क है।

लेकिन इस सड़क पर विगत कई माह से पानी रहने से दुर्गंध से जीना मुहाल हो गया। सड़क पर जलजमाव होने से खासकर स्कूली बच्चे, वृद्ध व महिलाओँ को खासे परेशानी होती है। घर के दरवाजे पर पानी जमे रहने से दुर्गंध का भी सामना करना पड़ता है सड़क पर जलजमाव की समस्या से निजात के लिए वार्ड वासी कई बार वार्ड पार्षद सहित निगम प्रशासन से गुहार लगा चुके है।

लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वार्ड वासी अदिति बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, सजल बनर्जी, गोपाल भंडारी, उज्ज्वल मुखर्जी, धर्मू नारायण साहा, मिंटू देवनाथ हरि नारायण साह सहित अन्य लोगो ने बताया कि यह समस्या सालो भर रहता है। बरसात के दिनो में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। सड़क पर घुटने तक जलजमाव हो जाता है। उन्होंने बताया पीर बावा का मजार होने से मुस्लिम धर्मांवलंबी को काफी परेशानी होती है।

उपमुख्यमंत्री से है बड़ी आश

शहर वासियो ने सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद को विधायक से उपमुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। उन्हें हाईस्कूल पारा से काफी लगाव भी है। जिससे मोहल्ले का हर संभव विकास होने की अास की जा रही है।

-अदिति बनर्जी उर्फ मिली, जनता

बोर्ड में समस्या का जल्द ही कियश जाएगा निदान

जल्द ही निदान होगा। बोर्ड की बैठक में सड़क का निर्माण को ले रूप रेखा तैयार की गई है।

- बबली देवी, वार्ड पार्षद

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