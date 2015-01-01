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विधानसभा चुनाव:वेबकास्टिंग टेलीकास्ट के जरिए 47 देशों के लोगों ने लाइव मतदान देखा

कटिहार3 घंटे पहले
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नगर निगम कार्यालय स्थित बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र।
  • बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार ऐतिहासिक पल का बना गवाह

चुनाव में कटिहार एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। विश्व के 47 देश कटिहार के कोविड मॉडल बूथों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी लिया। डीएम के तनुज ने कहा कि निश्चित तौर पर 4 मॉडल बूथों पर इसको लेकर विशेष तैयारी थी। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जिले में 4 आदर्श बूथ बनाए गए थे। जिनमें कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर कई पहल किया गया। पटना से दूर कटिहार जिला को यह अवसर प्राप्त हुआ है। जहां कोविड-19 संक्रमण के बचाव को लेकर बूथ बनाए गए और जिसका वेबकास्टिंग टेलीकास्ट के जरिए 47 देशों के लोगों ने लाइव मतदान देखा और कोविड-19 में किस प्रकार चुनाव कराया जाए इसकी जानकारी भी ली। शहरी क्षेत्र में तीन और मनसाही में एक आर्दश मतदान केंद्र बनाया गया था। जिसमें नगर निगम कार्यालय, कटिहार प्रखंड कार्यालय, सुर तुलसी कॉलेज, मनसाही स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय घासी टोला में आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान केंद्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बुजुर्ग के लिए अलग मतदान केंद्र, दिव्यांग के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था सहित सभी सुविधा आदर्श मतदान केंद्रों पर उपलब्ध थे।

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