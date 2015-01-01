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उद‌्घाटन:बांग्लादेश से रेल लिंक का उद‌्घाटन से लोगों में हर्ष

कटिहार2 घंटे पहले
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कटिहार रेल मंडल के हल्दीबाड़ी से बंग्लादेश के लिए ट्रेन का उद‌्घाटन होने से लोगों ने खुशी जताई है। बताया कि इससे जिले के आम लोग सहित व्यवसायी को भी फायदा होगा। बता दें कि गुरुवार को वर्चुअल बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बंग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और रेल मंत्री मो. नुरूल ने हरी झंडी दिखाकर रेलवे लिंक का उद‌्घाटन किया है। रेलवे की ओर से जिले वासियों के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। जो भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों की इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। चिल्हाटी स्टेशन से एक मालवाही ट्रेन रवाना किया गया।

व्यापारी समूह सामानों तथा यात्री यातायात का फायदा उठा पाएंगे
यह नव निर्मित कार्यरत रेल लिंक प्रमुख बंदरगाहों, ड्राई पोर्टों तथा भू-सीमाओं तक पहुंचने के लिए रेल नेटवर्क को बढ़ावा देगी अाैर क्षेत्रीय व्यापार तथा इस क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होगी। इस नई रेल लिंक से इन दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक कार्यकलाप में लाभ पहुंचेगा।
शुभानंन चदा, मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी, एनएफ रेलवे।

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