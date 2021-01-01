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दुल्हा निकला दो बच्चों का बाप:दूल्हा और उसके 4 साथी को लोगों ने बनाया बंधक

कटिहारएक घंटा पहले
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मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे गोशाला में बंगाल मुर्शिदाबाद से शादी करने आए दूल्हे राजा एवं चार लोगों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि लड़की से शादी करने के लिए बंगाल के मुर्शीदाबाद से आए दूल्हे राजा शादीशुदा है और दो बच्चो का बाप है। शादी से पहले इसका पता लड़की के माता-पिता को नहीं था।

जब लड़की वालों को पता चला है कि दूल्हे का शादी कहीं और हो चुका है और वह दो बच्चे का बाप है। इसकी जानकारी मिलने के बाद शादी रोक दिया गया। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह लोग लड़कियों को शादी करने के बाद उन्हें कहीं बेच देते है। लड़की वालों के तरफ से इस बात की सूचना कटिहार मुफस्सिल थाना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर शादी करने आए दूल्हे और उनके साथी को अपने साथ थाना ले गए।

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