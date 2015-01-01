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कार्रवाई:मारपीट मामले में आरोपी को पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल

कदवा4 घंटे पहले
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8 दिन पूर्व महम्मदपुर पंचायत के फुटकहा टोला में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में कदवा पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी मो. राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि फुटकहा टोला में 8 दिन पूर्व हुए विवाद में मो. नईमुद्दीन और नजरुल के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना में नईमुद्दीन, मनवरा खातुन, फरीदा खातून, जमील अख्तर बुरी तरह जख्मी हुए थे। जिस बाबत नईमुद्दीन के आवेदन पर कदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी थी। बीती बुधवार की देर रात्रि कदवा पुलिस ने मो. राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष रंजय कुमार सिंह ने बताया कि मो. राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी जल्द होगी।

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