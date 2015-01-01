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जज्बा:98 वर्षीय दिव्यांग दुर्गा प्रसाद खाट के सहारे गए मतदान केंद्र

कटिहार3 घंटे पहले
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  • बूथ नंबर 29 पर वोट करने पहुंचे बुजुर्ग

यही है लोकतंत्र की मजबूती...हसनगंज में लोकतंत्र के महापर्व में जिंदगी के शतक के करीब और आंखों से लाचार दिव्यांग दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा जो चल फिर नहीं सकते लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए खाट ही सही घर से निकल पड़े। ताकि सूबे में मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सके। जो लोग मतदान करने अपने घरों से बाहर नहीं निकले उनके लिए यह तस्वीर एक सबक है। खुद दूसरे के सहारे बूथ पर पहुंंचे है। इनका जोश युवा मतदाताओं से अधिक है। मतदान केंद्र पर इनका जोश देखते ही बन रहा था। कटिहार विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग बीमार और दिव्यांग मतदाता अपने हौसले के दम पर वोट देने पहुंचे। जिन्हें हमारे देश के लोकतंत्र के महापर्व में ही देखा जा सकता है। हसनगंज के बलुआ पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़की रटनी के बूथ नंबर 29 में मतदान करने पहुंचे 98 वर्षीय बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा तो वहां मौजूद लोगों की भीड़ सिर्फ उन्हें देखने के लिए जमा हो गई। यही नहीं वहां माैजूद मतदान कर्मियों ने भी उनके हौसले को सलाम किया और जल्द मतदान करने की व्यवस्था की। बुजुर्ग से आज के युवा को सीख लेने की जरूरत है।

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