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खेतीबारी:कम लागत में मशरूम की खेती संभव: डॉ. रीता

कटिहार4 घंटे पहले
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चिलमारा में कृषकों के बीच मशरूम की खेती की जानकारी देते वैज्ञानिक।
  • कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से चिलमारा और सिरसा में 25 किसानों को दिया गया प्रशिक्षण

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा बायोटेक किसान हब परियोजना के तहत 25 किसानों को चिलमारा एवं सिरसा गांव में प्रशिक्षण दिया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ रीता सिंह ने बताया कि बहुत कम जमीन पर कम लागत में मशरूम की खेती कर किसान अपने आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक आवश्यकता की आपूर्ति कर सकते है। उन्होंने कहा कि खेती करने के लिए वर्तमान समय में किसानों के पास जमीन दिनोदिन कम होती जा रही है। कम जमीन वाले किसानों के लिए मशरूम की खेती एक अच्छी विकल्प साबित हो सकती है। साथ ही मशरूम लगाने से फसल अवशेष का प्रबंधन भी हो जाता है। इससे पर्यावरण पर हो रहे दुष्परिणाम से भी बचा जा सकता है।

मशरूम के उपयोग एवं उत्पादन पर जानकारी
बायोटेक किसान हब परियोजना के प्रशिक्षण एवं उपादान वितरण के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पंकज कुमार, डॉ रमाकांत सिंह के साथ साथ बायोटेक किसान हब के यंग प्रोफेशन मनीष कुमार एवं चंदन कुमार ने मशरूम के उपयोग एवं उत्पादन तकनीक पर जानकारी दिया। 25 किसानों को मशरूम का बीज एवं उपयोगी रसायन को उपादान के रूप में प्रदान किया गया। इस अवसर पर पूनम देवी, रिंकी कुमारी, सुनीता देवी, रानी देवी आदि मौजूद रहे।

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