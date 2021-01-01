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जागरूकता अभियान:रेल पुलिस अभियान चलाकर यात्रियों को कर रही जागरूक

कटिहारएक घंटा पहले
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  • यात्रा के दौरान खिड़की के पास न रखें सामान

पर्व के समय ट्रेनों में न केवल भीड़ रहती है बल्कि महानगरों या बड़े शहरों से भी लोग अपने घरों को लौटते हैं। भीड़ का फायदा उच्चके व नशा खुरान गिरोह के सदस्य उठाते हैं। अगले माह होली का पर्व है। जिसकी तैयारी में अभी से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता समेत दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों में रहकर कमाने- खाने वाले लोग लगे हैं।

रोजाना घर बताकर यह पूछा जा रहा है कि होली में यहां से क्या लेकर जाना है। बताते हैं कि इनके मंसूबे पर तब पानी फिर जाता है जब ट्रेनों में नशाखुरानी गिरोह के धंधेबाज चाय, काॅफी, फल, बिस्कुट आदि में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला देते हैं और उनका सामना लेकर चलते बनते हैं। हालांकि कटिहार रेल पुलिस ने अभी से बरौनी, जोगबनी, किशनगंज, बारसोई, नवगछिया, बेगूसराय, सहरसा आदि बड़े स्टेशनों पर सतर्कता अभियान चलाना शुरू कर दिया है।

नशाखुरानी गिरोह से बचाव एवं अपने यात्रा सुरक्षित करने के लिए रेल पुलिस द्वारा यात्रियों से अपील की जा रही है। जिसमें किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने- पीने का सामान नहीं लेने, भगवान के प्रसाद के नाम पर लड्‌डू पेड़ा आदि नहीं लेने, पूछताछ एवं मेलजोल बढ़ाने वाले यात्रियों से परहेज करें।

ऐसा करने वालों की सूचना पुलिस को दें। अवैध वेंडर को देखते ही टोल फ्री नंबर 1512 पर शिकायत करें। यात्रा के दौरान सामान या पर्स खिड़की के समीप नहीं रखने की भी अपील की जा रही है। पुलिस पदाधिकारी कहीं वर्दी तो कहीं सादे लिबास में निगरानी करते हैं।

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