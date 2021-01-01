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धरना:नहीं मिला अब तक वेतन, 8वें दिन स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन है जारी

कटिहारएक घंटा पहले
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सदर अस्पताल परिसर में बुधवार को आठवें दिन भी वेतन को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा। दर्जनों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल परिसर में धरना पर बैठ कर जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि 5 माह से उन लोगों को वेतन नहीं मिला है। जिसके कारण उन लोगों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ चुकी है।

कई लोग कर्जा लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है और कई लोगों को इएमआई भरना पड़ता है। इस समस्या को लेकर सीएस व डीएम को भी अवगत कराया गया। लेकिन नतीजा शून्य रहा। 5 माह बीत चुके हैं अब तक स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है।

27 जनवरी से वे लोग प्रदर्शन कर रहे है। इस दौरान संघ के मंत्री सुभाष महतो ने बताया कि 2 दिन के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन का भुगतान नहीं होता है तो सभी स्वास्थ्य कर्मचारी काम को बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। इस अवसर पर दयानंद सिंह, नागेंद्र साहनी, मनोज चौधरी, सुनैना कुमारी, खुशबू कुमारी, मीना कुमारी, अब्दुल गनी, अनुपमा कुमारी, गीता कुमारी, पिंकी कुमारी, कुमकुम कुमारी, मनोरंजनी, नविता भारती, राजेश्वर प्रसाद, निशा कुमारी, प्रदीप पासवान सहित आदि स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।

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