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युवक की तलाश जारी:4 दिन से लापता युवक का पोखर के समीप कपड़ा मिलने से सनसनी

कटिहारएक घंटा पहले
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4 दिन से लपाता 55 वर्षीय सहदेव महतो का कपड़ा पोखर में मिलने में क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की घटनास्थल पर भीड़ लग गई। लोग कई तरह की बांते भी करने लगे। बता दे कि कदवा थाना क्षेत्र के पहलागर पंचायत अन्तर्गत वार्ड संख्या 2 निवासी 55 वर्षीय सहदेव महतो पिछले चार दिन से घर से लापता है। रविवार सुबह सोनैली रेलवे गुमटी स्थित काली कुंडी पोखर के किनारे उनका कपड़ा मिला। जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस व परिजनों को दी। पुत्र गोविंद कुमार महतो ने बताया कि रविवार को ही कदवा थाना में आवेदन देकर खाेजने की गुहार लगाई थी। आज ही कपड़ा मिलने से किसी बुरी घटना की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द ही पिता को खोजने की गुहार लगाई। कदवा सीओ रवि शंकर सिन्हा सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रखंड क्षेत्र के गोताखोरों की मदद से डूबे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नही मिली। फिलहाल लापता युवक की तलाश जारी है। परिजन को अनहोनी की आशंका सता रही है।

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