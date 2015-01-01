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सुविधा:सदर अस्पताल में एचआईवी संक्रमित गर्भवती का प्रसव कराने के लिए अलग से कमरा बनेगा: सीएस

कटिहार2 घंटे पहले
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  • एचआईवी, सिफलिस, काेराेना पॉजिटिव गर्भवती का सेफ कीट पहन कर प्रसव कराया जाएगा
  • गाड़ी में एचआईवी संक्रमित मरीज का प्रसव होने पर सीएस ने लिया संज्ञान

सदर अस्पताल परिसर में बुधवार को एक एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती का प्रसव कक्ष के बदले चार पहिया वाहन में होने पर सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया। जांच के लिए एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम ने जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौपेंगे। घटना की पुर्नावृति न हो इसके लिए स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रसव कक्ष में एक अलग से प्रसव टेबुल और कमरा की व्यवस्था की जाए जिसमें एचअाईवी सहित सिफलिस से संक्रमित मरीज एवं काेराेना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं का सेफ कीट पहन कर प्रसव कराया जा सके। बुधवार को बारसोई से एक एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिला प्रसव कराने के लिए बारसोई अनुमंडल अस्पताल गई थी। लेकिन वहा पर यह कह कर लौटा दिया कि बारसोई अनुमंडल अस्पताल में एचआईवी पॉजिटिव मरीज का सुरक्षित प्रसव कराने के लिए कोई कीट नहीं है। वह सदर अस्पताल अाई। जैसे ही सदर अस्पताल में प्रसव कराने के लिए पहुंची तो प्रसव कक्ष के एएनएम ने प्रसव के लिए भर्ती करना शुरू किया तो पता चला कि वह एचआईवी पॉजिटिव है। एएनएम ने उसे वापस कर दिया। इस दौरान गर्भवती महिला को जैसे ही चार पहिया वाहन पर बैठाया जा रहा था कि प्रसव पीड़ा बढ़ गई और गाड़ी में ही प्रसव हो गया। जिला एडस बचाव नियंत्रण ईकाई के जिला कार्यक्रम प्रबंधक सौनिक प्रकाश ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वे जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि मरीज को अंतरंग में सूजन था और बच्चे का ह़दय गति भी नहीं चल रहा था। एएनएम ने कहा सीजर करना पड़ेगा जो यहां सुविधा नहीं है।

मामले की जांच के लिए कमेटी गठित
मामले की जांच हो रही है। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं हो इसलिए प्रसव कक्ष में अलग टेबल की व्यवस्था की जा रही है। जिसमें सभी तरह के इक्यूपमेंट के साथ साथ सेफ कीट के माध्यम से संक्रमित महिलाआंे का प्रसव कराया जाएगा।
डॉ डीएन पांडेय, सिविल सर्जन, कटिहार।

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