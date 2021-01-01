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सरकार का निर्णय:डेढ़ सौ एकड़ जमीन में सुपर पावर ग्रिड का होगा निर्माण

कटिहारएक घंटा पहले
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  • सरकार का है निर्णय, किसानों से ली जाएगी जमीन

कटिहार में सुपर पावर ग्रीड निर्माण की प्रस्तावित स्थल को लेकर अभी से ही कोहराम मचा हुआ है। दरअसल कटिहार कोढ़ा विधानसभा में सुपर पावर ग्रीड बनना है। जिससे न सिर्फ इस इलाके में चौबीस घंटे बिजली जगमग रहेगी। बल्कि पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाकर सरकार को अच्छा राजस्व भी आएगा।

लेकिन इस बीच नक्शे के अनुसार डेढ़ सौ एकड़ की जो जमीन प्रस्तावित स्थल के रूप में सबसे ज्यादा चर्चे में है। दिघरी गांव के किसान इस पर विरोध जता रहे है। किसानों के माने तो सौ से अधिक किसान के परिवार इसी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है।

उन लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। जबकि इसी के कुछ दूरी पर बिहार सरकार का बहुत बड़ा जमीन वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। इसीलिए वह लोग चाहते हैं कि उन लोगों के खेतिहर जमीन को छोड़कर इसी विधानसभा में बगल के बिहार सरकार के जमीन पर इस सुपर पावर ग्रीड का निर्माण हो।

किसानों में रंजन झा, सूरज मंडल, मो हुसैन सहित अन्य किसानों ने इस विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोढ़ा विधान से विधायक कविता देवी और विधान पार्षद अशोक अग्रवाल को एक आवेदन देते हुए जमीन बचाने की गुहार लगाया है। गौरतलब है कि कटिहार में एक उच्च क्षमता का सुपरग्रिड बनेगा। 18वीं इंडिया, बांग्लादेश की संयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के पावर सेक्टर की संयुक्त वर्किंग ग्रुप की बैठक में 765 केवी क्षमता वाले सुपरग्रिड निर्माण पर सहमति बनी थी।

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