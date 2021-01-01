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गिरफ्तारी:फ्लाईओवर निर्माण में बाधा डालने वाले तीन लोग गिरफ्तार, भेजा जेल

कटिहारएक घंटा पहले
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  • जमीन मालिक को 14 लाख मुआवजा देने के बावजूद लगा रहे रोक

मुफस्सिल थाना के मनिया में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को रोकने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसे सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करा कर जेल भेज दिया गया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी राजेंद्र उरांंव ने बताया कि मनिया के समीप रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है।

जब भी कर्मचारी पिलर डालने के लिए पहुंचते है तो कुछ लोगों काम करने नहीं देते हैं। मंगलवार को भी पिलर डालने के लिए जब वह कर्मचारी पहुंचे तो वहां कुछ लोगों के द्वारा जबरन उनके काम को रोक दिया गया। जिसकी सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।

जिसमें हरीगंज मोहल्ला निवासी मो आमिर सोहेल, मो साहेब अंसारी, मो हसीबुर रहमान शामिल है। थाना प्रभारी ने बताया कि जिस जमीन पर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। उसके मालिक को मुआवजा के रूप में 14 लाख रुपए निर्गत किए गए है। लेकिन इसके बावजूद जमीन मालिक के द्वारा फ्लाईओवर निर्माण में काम रोक दिया जाता था।

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