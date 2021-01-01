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चेतावनी:यातायात प्रशासन ने न्यू मार्केट की सड़कों पर सजी दुकानों को हटवाया, दी चेतावनी

कटिहारएक घंटा पहले
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न्यू मार्केट में देर शाम यातायात डीएसपी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बता दें कि एक दिन पूर्व ही जिला प्रशासन के कई अधिकारियों के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर-शोर से चला गया था। जहां कई दुकान को तोड़े गए थे और उन्हें चेतावनी दी गई थी। लेकिन एक तरफ से प्रशासन अतिक्रमण हटाते जा रही थी तो दूसरी तरफ लोगों के द्वारा दुकान फिर से सजाए जा रहा था। इसी के मद्देनजर देर शाम यातायात प्रशासन के द्वारा न्यू मार्केट में सड़कों पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों पर सख्ती करते हुए उनके दुकानों को फिर से हटाया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी दिनेश कुमार और ट्रैफिक प्रशासन के सिपाही मौजूद थे। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने से न्यू मार्केट स्थित सड़कों पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सभी दुकानदार अपने अपने सामानों को समेट कर इधर-उधर भागने लगे।

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