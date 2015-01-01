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हंगामा:चुनाव कार्य में जुटे वाहन चालक की ट्रैफिक पुलिस ने कर दी पिटाई, सिपाही हुआ निलंबित

कटिहार2 घंटे पहले
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तीनगछिया बाजार समिति के समीप सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते चालक।
  • तीनगछिया बाजार समिति के समीप सड़क पर टायर जलाकर चालकों ने किया प्रद्रर्शन
  • चालकों के प्रदर्शन को देखकर पुलिस बनी रही मूकदर्शक, लोगों को जाम ने किया परेशान
  • तीन घंटे प्रदर्शन कर आवागमन किया ठप

तीनगछिया बाजार समिति में एक वाहन चालक को ट्रैफिक प्रशासन के सिपाही के द्वारा मारपीट करने के कारण आक्रोशित वाहन चालकों ने सिपाही के निलंबन की मांग को लेकर सड़क पर टायर जलाकर घंटों प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन के कारण तीनगछिया रोड में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई।
वाहनों की लंबी कतार लग गई।
सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। लेकिन उग्र वाहन चालकों के प्रदर्शन को देखकर पुलिस भी कुछ करने के बजाए मूकदर्शक बनी रही। जिसका खामियाजा आम लोगों को जाम की समस्या से भुगतना पड़ा। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी के द्वारा आरोपी सिपाही के निलंबन के आदेश के बाद वाहन चालकों ने प्रदर्शन को हटाया। इतना ही नहीं इसके पूर्व बाजार समिति में चुनाव कराने के लिए आए हुए पैरा मिलिट्री फोर्स ने रहने के लिए समुचित सुविधा नहीं रहने के कारण जिला प्रशासन के अधिकारी से नोंकझोंक भी हुआ।

जब्त वाहन को लेकर बाजार समिति जा रहा था वाहन चालक
तीनगछिया बाजार समिति में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले से जब्त वाहनों को यहां पर रखा गया था। गुरुवार की दोपहर एक बोलेरो चालक अपने वाहन को लेकर तीनगछिया बाजार समिति पहुंचा और अंदर जाने लगा। इतने में ही एक ट्रैफिक पुलिस सियाराम यादव के द्वारा उसे रोका गया। जिसके बाद वाहन चालक और सिपाही के बीच बहस होने लगी। इसी दौरान सिपाही ने अपने डंडे से उस चालक को पीट दिया। इस घटना के बाद वहां मौजूद सभी वाहन चालक एक हो गए और इस बात के खिलाफ मौजूद अधिकारियों को शिकायत की गई। अधिकारियों के द्वारा मामला सुलझाने का प्रयास किया गया। लेकिन उग्र चालकों ने अधिकारियों की एक बात नहीं सुनी। चालकों की मांग थी कि सिपाही को निलंबित किया जाए। जब चालकों की मांग को नहीं अनसुनी की तो चालक उग्र होकर टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे।

तीन घंटे तक आवागमन रहा ठप
इस प्रदर्शन के दौरान लगभग 3 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ अमरकांत झा पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन उग्र चालकों के द्वारा कर रहेे प्रदर्शन को रोकने के बजाय एक कोने में पुलिस खड़ी रही। जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। वाहन चालकों के द्वारा सड़क पर प्रदर्शन करो के कारण आवागमन ठप हो गया।

फोर्स के लिए भी नहीं है समुचित व्यवस्था
सूत्रों की माने तो जो पैरामिलिट्री फोर्स यहां चुनाव ड्यूटी में पहुंचे है। उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। रहने, खाने पीने और शौचालय की व्यवस्था को लेकर पैरामिलिट्री के फोर्स जिला प्रशासन के अधिकारियों पर जमकर बरसे। पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों ने कहा कि वे इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेेंगे।

सिपाही निलंबित, चुनाव कार्य में जुटे चालक
वाहन चालकों के साथ दुर्व्यव्यहार करने वाले सिपाही पर कार्रवाई की गई है। सिपाही सियाराम यादव को निलंबित कर दिया गया है। वाहन चालक के द्वारा प्रदर्शन को समाप्त करते हुए चुनाव कार्य में लग गए हैं।
अमरकांत झा, एसडीपीओ, कटिहार।

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