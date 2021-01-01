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गिरफ्तारी:रंगदारी और फायरिंग करने के मामले में दो गिरफ्तार, जेल

अमदाबादएक घंटा पहले
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गिरफ्तार अपराधी। - Dainik Bhaskar
गिरफ्तार अपराधी।
  • 20 हजार रुपए की रंगदारी का मामला दर्ज

अमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को बेलगच्छी गांव के शेख ईशरूल पर रंगदारी मांगने एवं उस पर गोली चलाने के आरोप में दो आरोपी फुलकर खान एवं जारुल खान को जेल भेज दिया गया। घटना को लेकर शेख ईशरूल द्वारा अमदाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें बबलू खान, फुलकर खान एवं जारुल खान द्वारा महानंदा बांध पर उसे रोककर पिस्टल दिखाते हुए 20 हजार रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। नही देने पर आरोपियों ने उस पर गोली भी चला दी। जिसमें वे बाल बाल बचे। थानाध्यक्ष नरेश ने बताया कि घटना में शामिल दो आरोपियों के साथ एक पिस्टल मैगजीन सहित व दो जिंदा कारतूस भी ग्रामीणों ने पकड़ा था। आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

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