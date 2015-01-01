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कार्रवाई:61 लीटर शराब सहित दो गिरफ्तार, ऑटो भी जब्त

कटिहार2 घंटे पहले
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सहायक थाना पुलिस ने गु़प्त सूचना के आाधार पर साहेबपाड़ा मोड़ में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 61 लीटर देशी शराब बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने साहेबपाड़ा मोड़ पर वाहन चेकिंग चलाया। जिस क्रम में एक संदिग्ध रिक्शा चालक पर जब पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस ने उक्त रिक्शा चालक की मनोदशा भांप उसे रोका तथा उसके सीट के नीचे तलाशी की। जिसमें 36 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने रिक्शा चालक गोर यादव पिता लुखेरू यादव मनिहारी निवासी के विरूद्ध थाना प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि साहेबपाड़ा मोड़ पर इसी क्रम में एकबाइक की जांच की गई।

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