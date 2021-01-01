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कार्रवाई:12 लीटर देसी शराब के साथ दो लोगों को किया गिरफ्तार

कटिहारएक घंटा पहले
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गुप्त सूचना के आधार पर मिरचार्ईबारी में सहायक थाना पुलिस ने 12 लीटर देसी शराब ले जाते दो शराब तस्कर को गिरफ्तार और एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष अनुपम कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी के मोटरसाइकिल से देसी शराब लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए योगेश कुमार और सुरेंद्र सहनी को 12 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर को सदर अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया गया।

नशे में धुत होकर विवाद करने वाले शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
कटिहार | नगर थाना क्षेत्र के लालकोठी मोहल्ले में शनिवार देर रात नशे में धुत होकर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ विवाद कर बैठा और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इस घटना की सूचना पड़ोसी के द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंच कर नशे में धुत शराबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के संबंध में नगर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लालकोठी निवासी लक्ष्मण पासवान के द्वारा उन्हें रात को सूचना मिली कि उनके पड़ोसी पंकज पासवान शराब के नशे में धुत होकर उनसे विवाद कर रहा है।

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