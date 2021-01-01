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हादसा:अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार दो व्यक्ति को कुचला, एक की मौके पर मौत, दूसरा घायल

समेलीएक घंटा पहले
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  • कोढ़ा के डूमर पुल एनएच-31 की घटना, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी में कराया भर्ती

कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-31 डूमर पुल के समीप अनियंत्रित ट्रक ने एक साइकिल सवार दो व्यक्ति को कुचल दिया। जिससे एक की मौके पर मौत हो गई। जबकि दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। जिसे बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोढ़ा में भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के डूमर पुल राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर बुधवार की सुबह करीब 9 बजे बरारी सुजापुर पंचायत से डूमर मवेशी हाट साइकिल सवार दो व्यक्ति जा रहा था। जहां कोढ़ा की तरफ से रहीं अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार दो व्यक्ति को कुचलकर भाग गया। जहां एक की मौके पर मौत हो गई।

घटना स्थल पर लाेगाें की भीड़ लग गई। ग्रामीणाें की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच घायल की इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र भेजा। मृतक की पहचान मवेशी व्यापारी 50 वर्षीय मो सत्तार अली पिता मो होयब अली हैं। जबकि घायल व्यक्ति 40 वर्षीय मो तूफानी पिता मो बेलाल हैं। जाे ग्राम मारपा बलुआ, वार्ड संख्या 03, पंचायत- सुजापुर, थाना- बरारी का रहने वाला है।

सड़क जाम से तीन घंटे तक यातायात अवरुद्ध

मृतक के परिजनाें व ग्रामीणाें ने शव काे एनएच पर रख प्रशासन से मुआवजे की मांग किया। जिससे कटिहार भागलपुर सड़क मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हाे गया। इस जाम में सैकड़ाें छाेटे बड़े वाहन घंटाें फंसे रहे। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों व राहगीरों ने कोढ़ा थाना व पोठिया ओपी पुलिस को दूरभाष पर दी गई।

घटना की सूचना मिलते ही कोढ़ा थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार, कोढ़ा अंचलाधिकारी पंकज कुमार वर्णवाल सहित पोठिया ओपी पुलिस सदलबल के साथ पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर जाम को हटाया गया। बता दे हाईवे पर जाम करीब 9 बजे से शुरू हुआ जिसे दोपहर 12 बजे तक कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया।

4 लाख रुपए मुआवजे की मांग

घटना के बाद मृतक के परिजनाें व ग्रामीणाें ने शव काे एनएच पर रख प्रशासन से मुअावजे की मांग करने लगे। घटना की खबर सुनते ही मृतक के गांव मारपा बलुआ में काेहराम मच गया । पत्नी अाैर बच्चे के क्रंदन से पुरा माहाैल गमगीन हाे गया। मृतक को छह बेटी व सात बेटा हैं। मृतक की पत्नी घटना को लेकर बदहवास हैं। परिजनाें ने बताया कि घर का भरण पाेषण अब काैन करेगा। ग्रामीणाें ने परिवार के भरण पाेषण के लिए प्रशासन के आपदा विभाग से चार लाख का मुआवजा दिलाने की मांग की हैं।

पुलिस ने ट्रक को एनएच-31 से किया जब्त

मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद मस्कुल आलम, मोहम्मद रकीब, जिला परिषद सदस्य बरारी तौकीर आलम, जदयू जिलाध्यक्ष रौशन मंडल, जदयू युवा दीपक मंडल, माधव यादव, अजहर अली, मोहम्मद रकीब, अब्दुल रहीम, मंसूर आलम, मोहम्मद तारीक, लायकुर रहमान सहित ग्रामीण मौके पर उपस्थित थे। जाम को हटाने के लिए ओपी पुलिस के गश्त दल ने अनियंत्रित ट्रक को राष्ट्रीय राजमार्ग-31 से जब्त भी किया।

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