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बजट पर प्रतिक्रिया:केंद्रीय बजट देश की नीलामी बजट : कुणाल

कटिहारएक घंटा पहले
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केंद्रीय बजट देश की नीलामी बजट है। उक्त बातें केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने कहा कि मोदी सरकार देश की लगभग सभी सरकारी संस्थाओं को नीलाम करने के लिए बोली लगा दी है।

एयरपोर्ट, सड़कें, बिजली, गेल, स्टेडियम, इंडियन ऑयल, रेल, वेयरहाउस आदि प्रमुख संस्थाओं को निजीकरण कर दी है। वहीं आम आदमी की रोजमर्रा की आवश्यक चीजों को महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल अल्कोहल पर अतिरिक्त कर लगाया गया खाद्य पदार्थो को भी महंगा कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल, चार्जर, इन्वर्टर, टीवी, एसी, कुलर, फ्रीज आदि सभी महंगा करने से लोगों निराशा है। कुणाल ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी के बाद लॉक डाउन से प्रभावित माध्यम वर्गीय लोगों को बहुत आशा थी कि सरकार कुछ हेल्प करेगी।

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